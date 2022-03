Ferentillo, perde il controllo della moto e finisce fuori strada: 20enne in prognosi riservata

Un ragazzo di vent’anni è rimasto gravemente ferito in un incidente che si è verificato oggi pomeriggio lungo la sta statale Valnerina all’altezza di Sambucheto nel comune di Ferentillo. Per cause in corso d’accertamento il giovane, alla guida di una moto, ha perso il controllo ed è finito fuori strada.

Nell’impatto ha riportato diverse fratture ed è stato trasportato in ospedale di eliambulanza. Arrivato cosciente al Santa Maria di Terni, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e – fa sapere l’azienda ospedaliera- attualmente è ricoverato in prognosi riservata.