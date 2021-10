Famiglia sbanda con l’auto: grave il padre, feriti la madre e due figli. A Montefalco auto finisce in un torrente

DERUTA – Una famiglia è rimasta coinvolta in un incidente che si è verificato nel pomeriggio lungo la E45 nei pressi di Deruta. Per cause in corso d’accertamento, una utilitaria su cui viaggiava una famiglia ha sbandato, forse per il manto stradale reso viscido dalla pioggia, è finita fuori strada. Il conducente è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso mentre la moglie e i due figli, tutti feriti, non destano particolari preoccupazioni. Sul posto i vigili del fuoco di Todi.

Sempre nel pomeriggio, un’auto con a bordo due persone è finita in un torrente a Montefalco, nei pressi del maneggio Le Lame. Sul posto oltre al 118 i vigili del fuoco di Assisi che si sono dovuti calare per recuperare le persone, entrambe ferite e affidate al 118.