Eurochocolate anima Perugia, Lollobrigida tra museo e stand. Domenica degustazioni e cooking show

Appassionati di cioccolato dall’Italia e dall’estero nel centro storico di Perugia per il primo fine settimana di Eurochocolate. La manifestazione, giunta alla 32esima edizione, ha accolto fin da venerdì i visitatori tra stand, degustazioni e appuntamenti dedicati alla cultura del cacao. Un’affluenza che, secondo gli organizzatori, ha caratterizzato anche il primo sabato dell’evento.

Nel pomeriggio di sabato 14 novembre è arrivato anche il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenuto alla Città del Cioccolato per la tappa perugina di PULSAR, il format itinerante di iliad e Open dedicato alla divulgazione delle discipline STEM.

Al centro dell’incontro, il ruolo della ricerca e dell’innovazione nella valorizzazione del cioccolato e del saper fare italiano. Tra i protagonisti anche Tommaso Grollero, vincitore dei World Chocolate Masters 2026. Il presidente di Eurochocolate, Eugenio Guarducci, ha poi accompagnato il ministro nella visita al museo esperienziale dedicato al Cibo degli Dèi e, successivamente, tra gli stand della manifestazione.

La giornata ha ospitato anche i festeggiamenti per gli ottant’anni di ICAM, presente al festival con un programma che comprende la presentazione dell’Anniversary Collection Vanini, degustazioni guidate, masterclass con pastry chef locali e attività educative per le scuole. Spazio anche agli approfondimenti sulle sfide e sul futuro della filiera internazionale del cacao.

Intanto proseguono gli appuntamenti del ChocoLab, ospitati al LAB – Luisa Annibale Base. Tra le proposte del primo fine settimana, le degustazioni “Che tipo di cioccolato sei?”, condotte da Roberto Caraceni per accompagnare il pubblico alla scoperta delle diverse tipologie di cioccolato.

Domenica 15 novembre il programma si aprirà alle 11 con la maître chocolatier Alice Cianuri e il cooking show “Facile da fare, difficile da resistere”, che sarà riproposto alle 14.45. Alle 13.30 sono annunciati la Masterclass Cacao e Vini calabresi, con la Regione Calabria, e l’appuntamento “Alla scoperta di crema Novi fondente”. Alle 17.15 tornerà protagonista ICAM con la “Presentazione di pralineria fine”.

Gli incontri del ChocoLab sono a partecipazione libera e gratuita dal lunedì al giovedì, mentre dal venerdì alla domenica il costo è di 6 euro a persona.

Sempre domenica tornerà la “Cerimonia del cacao: incontro con il cacao sacro”, un percorso sensoriale che affianca degustazioni guidate, rituali e musica. Le attività si svolgeranno nelle fasce orarie dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17.

Il programma completo e le informazioni sulle prenotazioni sono disponibili sul sito www.eurochocolate.com.