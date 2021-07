Emanuela Mori nominata coordinatrice di Italia Viva per la provincia di Perugia

Emanuela Mori è stata nominata coordinatrice della provincia di Perugia di Italia Viva dai vertici nazionali del partito di Matteo Renzi. Emanuela Mori è capogruppo di Italia Viva al Comune di Perugia, ricopre il ruolo di presidente della Commissione Controllo e garanzia presso il Comune di Perugia ed è uno dei primi amministratori ad aver aderito ad Italia Viva uscendo dal PD.

Soddisfazione del senatore Grimani per la nomina di Emanuela Mori, con l’auspicio di un sempre maggior radicamento del partito nella nostra regione.

“Ringrazio per la fiducia che mi hanno manifestato i vertici nazionali di Italia Viva – ha dichiarato Emanuela Mori –. Dovremo diventare fortemente innovatori e continuare a fare proposte, rompendo con i vecchi schemi che tanto hanno penalizzato la nostra regione. Continuerò a impegnarmi per il radicamento della nostra forza politica nel territorio e per sostenere la comunità di donne e uomini liberi”.