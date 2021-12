Terni: Laura Pernazza è il nuovo presidente della Provincia

TERNI – L’affluenza al seggio alle ore 17 per le elezioni amministrative in Provincia si attesta sul 72,86 per cento, a fronte di 298 votanti su 409 aventi diritto. Fra i votanti stessi si registrano anche quattro consiglieri che hanno espresso il proprio voto da casa attraverso il seggio speciale covid, allestito dalla Provincia di Terni in collaborazione con la Croce Rossa Italiana di Avigliano Umbro. Le operazioni di voto si concluderanno alle 20. Successivamente inizierà lo spoglio per il presidente della Provincia e quindi per il Consiglio provinciale.

AGGIORNAMENTO:

Si sono concluse alle 20 le operazioni di voto per le amministrative della Provincia di Terni. Ad urne chiuse ha votato l’83,6 per cento degli aventi diritto, corrispondenti a 342 votanti, tra sindaci e consiglieri comunali, (di cui 4 con seggio speciale covid) su 409 aventi diritto per i 33 Comuni della provincia. Alle ore 13 la percentuale di votanti era stata del 45,23 per cento, con 185 votanti. Alle 17 invece la percentuale si era alzata al 72,86 per cento, a fronte di 298 votanti. Alle amministrative del 2017 la percentuale finale di votanti era stata del 72,86 per cento. Segue lo spoglio.

AGGIORNAMENTO ORE 21:

Laura Pernazza, sindaco di Amelia, è il nuovo presidente della Provincia di Terni. Lo spoglio elettorale, iniziato poco dopo le 20 in Provincia (sala del Consiglio), ha decretato la Pernazza presidente avendo battuto l’uscente Giampiero Lattanzi. Con il voto ponderato la Pernazza ha ottenuto un coefficiente di 49.217, superiore a quello di Lattanzi che è stato pari a 39.705.

Dopo lo scrutinamento del presidente è ora in corso quello per i candidati al Consiglio provinciale.