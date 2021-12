Elezioni provinciali: a Terni 408 aventi diritto, 27 candidati. Si vota il 18 dicembre

Sono 408, per 33 comuni, gli aventi diritto al voto, fra sindaci e consiglieri comunali, per le elezioni amministrative che rinnoveranno il presidente della Provincia di Terni e il Consiglio provinciale. I candidati sono invece 27: due di questi sono candidati alla presidenza della Provincia, 25 al Consiglio provinciale. Le elezioni sono in programma sabato 18 dicembre con seggio unico aperto dalle 8 alle 20 in sala Secci del Consiglio provinciale a Terni, Palazzo Bazzani, primo piano.

I candidati alla presidenza della Provincia sono Giampiero Lattanzi, presidente uscente, sindaco di Guardea, e Laura Pernazza, sindaco di Amelia. Tre sono invece le liste di candidati al Consiglio provinciale:

Lista “Per la Provincia di Terni”: 1° Orsini Valdimiro, 2° Frasconi Elena, 3° De Franco Fedele, 4° Bartolini Valentina, 5° Eresia Stefania.

Lista “Provincia Libera”: 1° Armillei Sergio, 2° Daniele Gianni, 3° Dominici Lucia, 4° Garbini Umberto, 5° Morelli Roberto, 6° Pelliccia Silvia, 7° Rossi Michele, 8° Santini Monia, 9° Spezzi Annalisa, 10° Taglialatela Giovanni.

Lista “Nuova Provincia Terni: 1° Conti Luciano, 2° Fedeli Federica, 3° Longaroni Daniele, 4° Novelli Federico, 5° Pasculli Federico, 6° Romani Cristiano, 7° Rossi Eleonora Sofia, 8° Sabatini Giovanni, 9° Spaccasassi Sandro, 10° Valli Nicoletta.

Alle ultime elezioni del 2017 la percentuale finale di votanti era stata del 72,86 per cento, in virtù di 298 votanti su 409 aventi diritto.

Il presidente della Provincia ha firmato anche l’apposito decreto che istituisce il seggio speciale covid-19 a favore di chi, avente diritto al voto, sia eventualmente sottoposto a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per covid-19.

Tali persone possono essere ammesse al voto nel comune di residenza, al proprio domicilio. Il seggio speciale per la raccolta del voto domiciliare è stato realizzato grazie alla collaborazione con la Croce Rossa di Avigliano Umbro che, in coordinamento con l’ufficio elettorale della Provincia, fornirà anche il personale necessario e appositamente formato.