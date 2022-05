Elezioni comunali a Narni: quattro in corsa per la fascia da sindaco, ecco tutti i candidati

NARNI – Chiusi oggi i termini per le presentazioni delle liste. A Narni saranno in quattro a correre per la fascia da sindaco: Cecilia Cari, appoggiata da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Rinascimento, Lorenzo Lucarelli, attuale assessore alla Cultura e allo Sviluppo economico, sostenuto da Pd, Psi, M5s, Lista civica Lucarelli sindaco e Unità per Narni sinistra civica ecologista, Roberto Pei, sostenuto da Rifondazione comunista, Maurizio Bufi con l’omonima lista civica.

Di seguito tutte le liste e i candidati

Fratelli d’Italia

Rebecca Poggiani, Barbara Chiaramonti, Emanuele Bontempo, Marcella Calò,Andrea Cananzi, Marco Carlini, Annalisa Cotogni, Andrea Fonzoli, Jessica Foscoli, Maurizio Innocenti, Cristina Matticari, Alessio Moroni, Agostino Pinna, Paola Raspi, Gianluca Rossi, Marco Tramontana

Cinque Stelle

Francesca Angeletti, Arianna Antonini, Marco Baiardelli, Marina Cirulli, Marta Cotogni, Mauro Laurenzi, Emiliano Mariossi, Davide Maurizi, Jessica Modesti, Silvia Paoli, Stefania Isabella Pesavento, Fabrizio Proietti, Adriano Roccato, Luca Tramini, Monica Robusti, Maurizio Rosati

Partito Democratico

Fabio Svizzeretto, Francesca Agostini, Andrea Carlaccini, Andreina Leonardi, Alessandro Ceccarelli, Patrizia Rampiconi, Carlo Ciancuti, Lorena Romildo, Mauro Friggi, Silvia Tiberti, Michele Francioli, Francesca Troiani, Giorgio Masini, Marco Pochiero, Giovanni Rubini, Mirko Zitti.

Lista Rinascimento

Roberto Spadini, Simona Governatori, Alvisini Nicolina, Stefano Bernardi, Alvaro Caponi, Debora Caponi, Michela Cardinali, Sonia Colasanti, Piergiorgio Dessì, Carla Marchettini, Simonetta Pantalloni, Silvia Piconi, Maurizio Rizzo, Fabiano Spiriti,

Forza Italia

Sergio Bruschini, Roberto Bocali, Michele Cleri, Paolo Gherardi, Patrizia Ghista, Andrea Masini, Sabrina Massaccesi, Daniele Morganti, Roberta Persichetti, Barbara Pietrini, Roberta Proietti, Andrea Riccetti, Michela Ricci, Edoardo Schifani, Leonardo Sguigna, Patrizia Tamburini

Lega per Narni.

Gianni Daniele , Beatrice Benedetti, Michele Bianchini, Maurizio Bracone, Roberta Ceccarelli, Floriano Falocco, Samanta Gazzetta, Sara Giardini, Leonardo Latini, Paolo Patalocco, Debora Pecorini, Francesco Ricci, Elisa Rubini, Ilaria Ubaldi, Silvio Urzì, Angelo Vittori

Lista civica Lucarelli sindaco

Bosi Alessandra, Quondam Luigi Alessia, Pacciaroni Tiziana, Costantini Sara, Fabbri Lucia, Modesti Tiziana, Bonifazi Lorenzo, Bussetti Alessandro, Nevi Moreno, Regis Danilo, Cavalletti Roberto, Galletti Diego, Piazzola Flavio, Falasco Luigi, Santi Sauro, Favetta Michele

Rifondazione Comunista

Ratini Giulio, Filipponi Doriana, Sebastiani Sebastiano, Antonini Sonia, Capitoli Carlo, Scarficcia Annamaria, Piediluco Sandro, Capitoli Norma, Capotosti Claudia, Negro Matteo, Coppola Elisabetta, Arbuatti Gianni, Leonardi Carla, Belloni Bruno, Caripoti Sabina, Falocco Annarita

Sinistra Civica Ecologista – Unità per Narni

Alfonso Morelli, Filippo Beco, Marierica Bontempo, Roberto Capitanelli, Adelaide Carlini, Marta Carlini, Gabriele Carnevali, Anna Cowanska, Elisa De Rebotti, Valentino Filippi, Gaia Fontanella, Federica Frasinetti, Michele Froscianti, Francesco Nati, Michele Rubini, Sabrina Scaccia.

Partito Socialista Italiano

Marco Mercuri, Claudio Ricci, Rita Strappatelli, Luisa Angiolini, Andrea Bobbi, Francesca Canali, Lucia Capitoni, Christian Coletti, Eleonora Fociani, Alessandro Icardi, Eleonora Lizzi, Marzia Palazzetti, Francesca Pantalloni, Stefano Romano, Fausto Sacconi, Massimo Toni

Azione

Lugenti Fabio, Antonelli Francesca, Bellinelli Damiana, Viancucci Gianni, d’Antona Luigi, Lizzi Mattia, Lucentini Ligliana, Passerini Valentino, Perotti Christian, Prato Anna Grazia, Rinaldi Elisa, Sorcini Bruna, Tensi Luca