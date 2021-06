Educazione stradale: la polstrada di Terni incontra i piccoli della scuola d’infanzia Fatati

SABATO 19 Giornata caratterizzata dal tempo stabile con ampi spazi di sereno alternati a velature in transito su gran parte del territorio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente poco nuvolosi su tutti i settori.

DOMENICA 20 Ampi spazi di sereno nelle ore mattutine con possibili nubi sparse; nuvolosità in generale aumento nel pomeriggio sempre con tempo asciutto. Poco nuvoloso in serata su tutti i settori (CENTRO METEO ITALIANO).