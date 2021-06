E’ ufficiale: da lunedì 7 l’Umbria passa in zona bianca, decade il coprifuoco

E’ ufficiale: da lunedì 7 giugno l’Umbria passa in zona bianca insieme ad Abruzzo, Liguria e Veneto. Il ministro della Salute Roberto Speranza, ha reso noto lo stesso dicastero, firmerà in giornata una nuova Ordinanza sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia che andrà in vigore da lunedì prossimo.

Con la nuova colorazione cambiano le regole a cominciare dal coprifuoco che decade. Saranno consentiti sport e attività motoria negli ambienti chiusi quindi possono riaprire le palestre e le piscine coperte. Sul fronte della ristorazione si potrà mangiare all’aperto senza un numero massimo di commensali mentre al chiuso potranno mangiare allo stesso tavolo fino a sei persone.