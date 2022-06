Droga nei boschi: a Mazzelvetta di Piediluco i carabinieri trovano droga e accampamenti

TERNI – Circa 170 grammi tra eroina, cocaina e hascisc sono stati recuperati dai carabinieri di Terni nella zona di Mazzelvetta, a Piediluco.

I militari della Sezione Operativa e della Sezione Radiomobile del Norm di Terni infatti, unitamente ai Carabinieri del Comando Stazione di Piediluco e con il supporto del Nucleo Cinofili di Roma e della Stazione Carabinieri Forestali di Terni, hanno setacciato la zona denominata “Mazzelvetta” di Piediluco.

Una lunga giornata nei boschi volta a bonificare, individuare e prevenire episodi di spaccio di sostanze stupefacenti in un’area che, negli ultimi giorni, era stata segnalata dai residenti come luogo ove avveniva uno strano traffico di veicoli che facevano brevi soste proprio nei pressi dell’accesso al sentiero che conduceva all’interno del bosco.

Con impegno e precisione, i militari dell’Arma hanno dapprima trovato e, quindi, rimosso gli accampamenti, costituiti da tende, teli, vestiti, scarpe, batterie di auto, viveri, telefoni cellulari ed altro materiale utilizzato da quegli spacciatori che usavano il bosco per mimetizzarsi e svolgere i loro sporchi affari.

Nei prossimi giorni si provvederà alla pulizia dell’intera area interessata dai rifiuti. Durante le ricerche, grazie all’ausilio prezioso dei cani antidroga del nucleo carabinieri cinofili di Roma\Ponte Galeria è stato possibile rinvenire circa 170 grammi di cui 60 grammi di eroina; 60 di cocaina e 50 di hashish. La droga, già confezionata in piccole dosi e pronta per essere spacciata, era stata ben occultata sotto alcuni sassi e in buche scavate nel terreno, ma il fiuto dei cani è stato più efficace dell’ingegno dei malviventi. Le indagini adesso proseguono per individuare i responsabili dello spaccio.