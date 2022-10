Dopo la pandemia la crisi energetica, quale soluzione? Se ne parla a “Nero su Bianco”

“Dopo la pandemia la crisi energetica quale soluzione?” E’ il titolo della trasmissione televisiva “Nero su Bianco” condotta dal giornalista Laurent De Bai in onda oggi martedì 11 ottobre alle 20:45 su Umbria+ Canale 15 del digitale terrestre e in streaming su www.umbriapiu.it

Bollette in cenere contro il caro energia. Cresce in tutta Italia la protesta contro gli aumenti esponenziali di luce e gas. Per bruciare le bollette al grido: “Non riusciamo più ad andare avanti”. “Si protesta contro l’inflazione galoppante e l’aumento dei prezzi, le aziende energetiche hanno speculato con 40 miliardi di extraprofitti mentre la gente perdeva il lavoro. Non si arriva a fine mese mentre lo Stato ha legittimato una speculazione senza se e senza ma. Ristoratori, commercianti, disoccupati, pensionati e giovani: sono queste le fasce più colpite dal caro energia. Con l’anchorman De Bai in studio ci saranno:

Alessandro Petruzzi, presidente Federconsumatori

Michele Toniaccini, presidente Anci e sindaco di Deruta

Lorenzo Giornelli, direttore Marketing Ceramiche Noi

Giuliano Grannochia, presidente di Confesercenti

Francesco Specchia, capo redattore Libero

Il pubblico potrà interagire durante la diretta e rilanciare i temi della puntata telefonando allo 075/9978490.