Dopo covid il cardinale Bassetti riprende i suoi impegni pubblici: il 6 celebrazione in cattedrale

PERUGIA – Riprenderà la sua attività dal giorno dell’Epifania il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, negativizzatosi al Covid.

Il porporato – annuncia la diocesi – presiederà infatti alle 11, nella cattedrale di San Lorenzo, la celebrazione eucaristica con l’ammissione tra i candidati all’Ordine Sacro del seminarista perugino Samuele Betti.

Nel pomeriggio il cardinale Bassetti si sarebbe dovuto recare in visita alla comunità parrocchiale di San Giovanni Battista, a Ferro di Cavallo di Perugia, per assistere alla tradizionale Sacra rappresentazione dell’arrivo dei Magi che però è stata annullata a seguito delle disposizioni per il contenimento del contagio da Covid.



“Questa pandemia, che continua a metterci a dura prova nel corpo e nello spirito – commenta il cardinale Bassetti -, ci priva nuovamente dell’arrivo dei Magi, tanto atteso dai più piccoli e di grande insegnamento per noi adulti chiamati a educare i giovani alla fede e ad essere buoni cittadini.



L’Epifania ci rammenta il dono più grande di Dio all’umanità: il Bambino Gesù, venuto a salvarci dai tanti mali, dalle tante pandemie, sofferenze e ingiustizie con cui dobbiamo confrontarci nella vita, che a volte ci abbrutiscono e ci rendono malvagi come Erode. Il Signore, però, ha voluto mettere sul nostro cammino tre personaggi misteriosi giunti da Oriente a Betlemme dove Dio si è fatto carne tra gli ‘ultimi’ nel rivelarsi al mondo. Il cammino di vita di Melchiorre, Baldassarre e Gaspare sia di esempio e di incoraggiamento per tutti, soprattutto nel difficile momento del nostro tempo”.