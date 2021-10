Donna scomparsa nella notte: ritrovata dall’elicottero dei vigili del fuoco

NARNI – Una donna i 74 anni, che si era allontanata da Nera Montoro la notte scorsa, è stata trovata dall’elicottero dei vigili del fuoco. L’allarme è stato dato dai parenti. Sul posto insieme ai vigili del fuoco anche gli uomini del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria, che hanno battuto palmo a palmo l’area anche con l’aiuto dei carabinieri. La donna è stata avvistata, come detto dall’elicottero dei vigili del fuoco che ha sorvolato la zona per dare assistenza alle squadre di terra dei soccorritori. La donna, raggiunta, è apparsa in buone condizioni di salute ma è stata comunque affidata al 118 per tutti gli accertamenti del caso.