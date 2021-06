Dolore e commozione a Terni per la morte improvvisa di Giorgio Armillei. Lunedì a San Francesco i funerali

TERNI – Profonda commozione ha suscitato a Terni la notizia della morte improvvisa di Giorgio Armillei. L’ex assessore comunale alla cultura, 61 anni, è venuto a mancare la notte scorsa colto da un malore improvviso. Funzionario della direzione istruzione e cultura del Comune di Terni, laureato in sociologia, lascia la moglie Donatella e il figlio Francesco. Uomo di cultura, garbato, pacato e disponibile, ha mostrato impegno e passione per la città alimentando anche il dibattito politico attraverso l’Azione Cattolica diocesana, di cui era vice presidente.

“Il vescovo Giuseppe Piemontese e la comunità diocesana di Terni-Narni-Amelia sono in lutto per la prematura scomparsa di Giorgio Armillei, collaboratore sempre presente ed attivo, che in questi anni ha contribuito con la sua competenza e disponibilità alla crescita sociale e religiosa della comunità, sia come membro dell’Azione Cattolica diocesana di cui era vicepresidente del settore adulti, sia negli organismi di partecipazione diocesani, dove ha svolto l’incarico di segretario del Consiglio Pastorale diocesano, membro dell’equipe consultiva della commissione per i problemi sociali e del lavoro, giustizia e pace”.

Scrive la diocesi in una nota che lo ricorda come “un uomo sempre pronto al confronto e al dialogo, dai modi pacati e riflessivi, è stato guida di molti dibattiti e incontri di discernimento in diocesi e animatore di iniziative culturali e sociali nella chiesa locale”. È stato uno dei collaboratori principali del convegno promosso dalla diocesi nel 2008 ”Una responsabilità comune per il futuro della città” e curatore della pubblicazione degli atti dello stesso convegno.

Nel 2010 ha curato la successiva pubblicazione “Poliarchia e bene comune. Chiesa, economia e politica per la crescita dell’Umbria”, insieme a Silvia Angeletti edito dall’editrice Il Mulino, che ripercorre, da diverse prospettive disciplinari i tratti essenziali del modello Umbria e ne confrontano le caratteristiche e gli esiti con le istanze del bene comune..

I funerali si svolgeranno lunedì 7 giugno alle 10.30 nella chiesa di San Francesco in Terni.

Commozione e costernazione sono i sentimenti espressi dal sindaco Leonardo Latini rispetto alla notizia dell’improvvisa scomparsa di Giorgio Armillei. “Con lui la città di Terni perde un ricercatore e uno studioso che ha elaborato idee e contenuti sempre interessanti per il futuro del nostro territorio, spesso motivo di confronto e di riflessione per tutti. Giorgio Armillei è stato una persona di grande stile, valore e profondità e lo ricorderemo sempre per il suo impegno pubblico nella cultura, anche da assessore comunale, oltre che per le sue capacità professionali e per i suoi modi garbati”



Al ricordo di Giorgio Armillei si associa anche l’assessore alla scuola Cinzia Fabrizi a nome della direzione istruzione, settore nel quale Giorgio Armillei lavorava in questo ultimo periodo, e della sua dirigente. “Siamo anche noi sconvolti e addolorati da questa notizia giunta in maniera così improvvisa e ci uniamo al sindaco nel ricordo di Giorgio Armillei e nel rivolgere le più sentite condoglianze alla sua famiglia”.

“Increduli esprimiamo il nostro cordoglio per la scomparsa prematura e inaspettata di Giorgio Armillei – scrive il Pd di Terni in una nota – Armillei, funzionario alla Cultura del Comune di Terni, assessore nella seconda giunta Di Girolamo è stato amico di tutti noi, un lavoratore competente, un uomo sensibile e di cultura e un credente sincero. Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari vanno le condoglianze del Partito Democratico di Terni”.

Anche la Cisl di Terni esprime profondo cordoglio rispetto alla prematura scomparsa di Giorgio Armillei. Negli ultimi anni aveva iniziato sia a livello personale che con l’Azione Cattolica, una collaborazione con il sindacato sulle tematiche del lavoro, dell’economia e dello sviluppo del comprensorio, partecipando on line nel dicembre scorso all’iniziativa organizzata dalla Segreteria regionale sui 70 anni della Cisl.

“Un intellettuale e studioso -afferma Riccardo Marcelli, responsabile della Cisl di Terni- capace di analizzare la realtà, proporre soluzioni, spesso anche coraggiose cercando sempre di costruire nel pieno rispetto delle idee, proprie ed altrui, pensando sempre al bene comune”.



Cordoglio è stato espresso anche dal deputato di Forza Italia, Raffaele Nevi: “Esprimo profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Giorgio Armillei, una brava persona ed un professionista competente che ho avuto modo di apprezzare negli anni per il suo impegno al servizio della città pur su schieramenti differenti. Un abbraccio alla sua famiglia e alla comunità del Partito Democratico”.

“Persona gentile, amico e profondo intellettuale – così lo ricorda Sandro Corsi, presidente dell’Actl – Una perdita pesante per tutta la comunità ternana, umbra e nazionale sia civile che religiosa. Mi unisco e ci uniamo rispettosamente al dolore dei suoi cari”.

“La comunità di Fratelli d’Italia esprime profondo cordoglio per la perdita di Giorgio Armillei – scrive il presidente provinciale Paolo Alunni Pistoli – Uomo di grande spessore e infaticabile animatore del dibattito cittadino già assessore alla cultura del Comune di Terni . Uomo proveniente dal mondo cattolico capace di interloquire con chiunque avesse a cuore le sorti della città. Anche da posizioni politiche alquanto distanti , Fratelli d’Italia non può non riconoscere la sua capacità di dialettica e la sua velata critica nei confronti di apparati di partito con cui spesso si è trovato in difficolta proprio per la sua saggezza e libertà di pensiero”.

“Terni perde una grande persona che amava profondamente la nostra città. La possibilità di cui mi onorava di confrontarsi politicamente divenne grazie a stringenti collaborazioni, sincera amicizia – scrive Michele Rossi (Terni civica) – Sempre disponibile al confronto, consapevole che questo fosse sempre occasione di arricchimento.Ci si cercava spesso ed ogni volta era bello ragionare insieme sul futuro di questa città. Durante il suo assessorato alla cultura mi volle accanto, sfidando anche i pregiudizi politici di qualche ideologico benpensante (“.. con uno di destra?” gli rimproverarono e lui “non mi serve confrontarmi con chi la pensa come me”) dimostrandomi apprezzamento e stima. Mi volle nella squadra che lavorò intensamente alla progettualità legata al bando Terni Capitale della Cultura. Una esperienza che mi ha arricchito e che porterò sempre con me. Per la quale non smetterò di ringraziarlo. Mi mancherai Giorgio. Ci ritroveremo. Mancherai a questa nostra difficile e complicata città. Grazie per quello che ci hai dato”.