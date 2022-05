“Difesa dei non difesi – dove eravamo e dove siamo: avvocatura, diritti, libertà”: a Terni la conferenza nazionale Aiga

TERNI – “Difesa dei non difesi – dove eravamo e dove siamo: avvocatura, diritti, libertà”. E’ questo il titolo della Conferenza nazionale Aiga, l’Associazione Italiana Giovani Avvocati che si terrà a Terni il 26 e 27 maggio prossimo. Lo rende noto la sezione di Terni indicando che a seguire, sabato 28 maggio, si terrà il Consiglio Direttivo Nazionale Aiga, nel corso del quale centinaia di giovani avvocati, provenienti da tutto il territorio nazionale, dibatteranno sui temi di politica forense di particolare attualità.

All’evento, che si svolgerà presso la Biblioteca Comunale – BCT e presso la Sala Blu di Palazzo Gazzoli, parteciperanno oltre ai vertici delle rappresentanze dell’Avvocatura, anche numerosi relatori di conclamato prestigio, individuati nei rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali, parlamentari e professori universitari. La Presidente della sezione AIGA Terni Avv. Francesca Gaviglio esprime profonda soddisfazione per la scelta della città di Terni quale sede della conferenza, in cui saranno trattati temi di grande attualità come la violenza di genere, i crimini d’odio, la situazioni delle carceri. “Siamo onorati,” afferma l’Avv. Gaviglio, “di poter ospitare nel nostro Foro un evento di questa portata e ringrazio a nome di tutto il mio Direttivo il Presidente Nazionale Francesco Paolo Perchinunno per la fiducia accordataci e tutta la Giunta Nazionale, che ci sta affiancando nell’organizzazione di questo importante evento. E’ la quinta Conferenza Nazionale AIGA su questo delicato tema “La difesa dei non difesi”, che oggi più che mai è argomento di particolare interesse nazionale, per i fatti che si stanno vivendo dentro e fuori i nostri confini”.