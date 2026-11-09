Diego Bruno, inchiesta per omicidio stradale. L’Umbria piange la 43esima vittima del 2026

Mancavano pochi passi a casa. Diego Bruno stava tornando dopo una serata di lavoro al fast food e alcune ore trascorse con gli amici quando un furgone, finito sul marciapiede dopo lo scontro con un’auto, lo ha travolto. Sulla morte del giovane ternano, che secondo quanto riferito dalla Regione avrebbe compiuto 21 anni tra pochi giorni, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

I nomi di entrambi i conducenti saranno iscritti nel registro degli indagati, un passaggio a loro garanzia per consentire gli accertamenti sulle eventuali responsabilità. Le analisi hanno escluso che fossero sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Al centro delle verifiche tecniche sui mezzi sequestrati ci saranno la velocità e la dinamica dell’incidente: secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, all’origine dello scontro ci sarebbe una mancata precedenza. Non dovrebbe essere disposta l’autopsia, ma la decisione definitiva spetta al procuratore capo Antonio Laronga.

All’incrocio tra via Di Vitalone e via Martin Luther King, dove in passato erano state segnalate situazioni di pericolo, qualcuno ha lasciato un fiore. Il dolore attraversa una città che si stringe attorno agli affetti di Diego, già segnato dalla perdita della madre appena un anno fa. A casa, quella notte, ad aspettarlo c’era il compagno di lei.

In attesa dell’annuncio dei funerali, il cordoglio ha unito sport e istituzioni. I giocatori della Ternana gli hanno reso omaggio prima della partita di Firenze contro la Rondinella. Questa mattina anche il consiglio comunale ha ricordato il giovane con un minuto di silenzio in apertura della seduta.

La tragedia porta a 43 il numero delle vittime della strada in Umbria dall’inizio del 2026, sette in più rispetto all’intero 2025. Un dato richiamato dalla Regione nel messaggio di cordoglio della presidente Stefania Proietti: «La morte di Diego Bruno, un ragazzo che avrebbe compiuto 21 anni tra pochi giorni, ci lascia sgomenti e profondamente addolorati».

La presidente ha espresso vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene, sottolineando la necessità di tradurre il dolore in azioni concrete: prevenzione, educazione stradale e attenzione alle condizioni delle infrastrutture.

«Ogni vita perduta sulla strada è una sconfitta per l’intera collettività. La sicurezza stradale deve essere una priorità permanente», ha dichiarato Proietti, ribadendo l’impegno della Regione a collaborare con gli enti locali e le istituzioni competenti. «Non possiamo e non dobbiamo abituarci a queste tragedie».

Mancavano pochi passi a casa. Diego Bruno stava tornando dopo una serata di lavoro al fast food e alcune ore trascorse con gli amici quando un furgone, finito sul marciapiede dopo lo scontro con un’auto, lo ha travolto. Sulla morte del giovane ternano, che venerdì avrebbe compiuto 21 anni, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

I nomi di entrambi i conducenti saranno iscritti nel registro degli indagati, un passaggio a loro garanzia per consentire gli accertamenti sulle eventuali responsabilità. Le analisi hanno escluso che fossero sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Al centro delle verifiche tecniche sui mezzi sequestrati ci saranno la velocità e la dinamica dell’incidente: secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, all’origine dello scontro ci sarebbe una mancata precedenza.

All’incrocio tra via Di Vitalone e via Martin Luther King, dove in passato erano state segnalate situazioni di pericolo, qualcuno ha lasciato un fiore. Il dolore attraversa una città che si stringe attorno agli affetti di Diego, già segnato dalla perdita della madre appena un anno fa. A casa, quella notte, ad aspettarlo c’era il compagno di lei.

La tragedia porta a 43 il numero delle vittime della strada in Umbria dall’inizio del 2026, sette in più rispetto all’intero 2025. Un dato richiamato dalla Regione nel messaggio di cordoglio della presidente Stefania Proietti: «La morte di Diego Bruno, un ragazzo che avrebbe compiuto 21 anni tra pochi giorni, ci lascia sgomenti e profondamente addolorati».

La presidente ha espresso vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene, sottolineando la necessità di tradurre il dolore in azioni concrete: prevenzione, educazione stradale e attenzione alle condizioni delle infrastrutture.

«Ogni vita perduta sulla strada è una sconfitta per l’intera collettività. La sicurezza stradale deve essere una priorità permanente», ha dichiarato Proietti, ribadendo l’impegno della Regione a collaborare con gli enti locali e le istituzioni competenti. «Non possiamo e non dobbiamo abituarci a queste tragedie».