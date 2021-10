De Luca: “Il Movimento 5 Stelle è nato a Spoleto e da Spoleto riparte, Città di Castello testa a testa significativo”

“Il Movimento 5 Stelle in Umbria è iniziato a Spoleto e da Spoleto, adesso, riparte. Un grande in bocca al lupo al nuovo sindaco Andrea Sisti, e ai neo consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Samuele Bonanni e Agnese Protasi”. Così il consigliere regionale M5S, Thomas De Luca, commenta il risultato dei ballottaggi in Umbria e in particolare a Spoleto.

”Non era un risultato scontato per il Movimento 5 Stelle che si presentava con la necessità di ricostruire un percorso praticamente da zero – continua De Luca – Siamo stati tra i primi a sostenere il progetto di Andrea Sisti a Spoleto, dopo la ferita del 2018 quando il simbolo del M5S non era presente alle elezioni. Da qui si costruiscono le basi per crescere come Movimento. Un ringraziamento a Luciana Bassini dopo un ballottaggio che l’ha vista protagonista di un appassionante testa a testa a Città di Castello fino all’ultimo voto. Un risultato significativo che dimostra come il Movimento 5 Stelle sia vivo ed in grado di camminare sulle proprie gambe, portando sulla scena politica proposte concrete e politiche che hanno come unico interesse quello dei cittadini. Il voto – conclude De Luca – dimostra il fallimento delle politiche della destra in Umbria e la bontà del modello progressista di centro sinistra sostenuto da Giuseppe Conte la cui presenza in Umbria è stata decisiva ai fini del risultato generale”.