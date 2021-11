Dal pronto soccorso agli edifici pericolati passando per le minacce chimiche: conclusa l’esercitazione dei vigili del fuoco

Si è conclusa, con le ultime prove in programma ed il successivo de-briefing la settimana di esercitazione nazionale che ha visto impegnati, in 8 scenari emergenziali, circa 300 unità operative dei comandi provinciali dei vigili del fuoco di Perugia e Terni. L’esercitazione, organizzata dalla Direzione Centrale per l’Emergenza, della durata di cinque settimane, ha coinvolto tutte le strutture del CNVVF.

Il personale interessato si è addestrando a fronteggiare scenari definiti al fine di constatare i tempi di risposta e le criticità che si possono riscontrare. Questa settimana, la terza, ha visto coinvolte le Direzioni regionali di Liguria, Emilia Romagna ed Umbria con i rispettivi comandi.

Per quanto riguarda la nostra Direzione gli scenari, definiti dalla Direzione Centrale per l’Emergenza, sono stati dislocati a Perugia quelli riguardanti l’impiego di innovativi sistemi di spegnimento, le Tecniche di Pronto Soccorso Sanitario (TPSS) e le manovre in campo Nucleare Batteriologico, Chimico e Radiologico (NBCR), a Foligno le manovre in campo di ricerca a persone disperse a Terni le attività nel campo SpeleoAlpinoFluviale, ed Acquatico mentre Norcia ha ospitato le manovre USAR (Urban Search And Rescue) anche con il contributo del personale della Croce Rossa Italiana e quelle relative alla messa in sicurezza di edifici attraverso operare provvisionali. Pieno apprezzamento è stato espresso dal Direttore Regionale per l’Umbria Ing. Mannino che assistendo alle manovre a Norcia ha voluto sottolineare l’impegno e la professionalità con cui il personale dei due comandi stava affrontato questa esercitazione.