CS – 16 Maratone d’Estate: trionfa la ternana Agabiti di Amatori Podistica Terni

Si è concluso lo scorso fine settimana il ciclo delle 16 Maratone d’Estate fra Rieti e Contigliano, valevoli per il campionato italiano di “Maratone Non Stop UISP”.

Il tour si divide in 3 categorie di 16 tappe: Maratone, Lunghissimi e Medi rispettivamente di 42, 24 e 12 chilometri.

La migliore prestazione femminile è stata quella della ternana Carolina Agabiti, conosciuta tra i podisti come Lilly, del gruppo Amatori Podistica Terni, che riuscendo a portare a termine tutte le 16 Maratone da Km 42+200, per un totale Km 675 si è aggiudicata i titoli di “Campionessa Italiana Assoluta UISP 16 giorni per 16 Maratone”, record italiano UISP tempo totale 16 giorni per 16 maratone e prima assoluta del torneo.

Anche il mitico “lupo bianco”, Giuliano Giuliani, Vice Presidente della Amatori Podistica Terni, con le sue 14 su 16 maratone si è aggiudicato il 1° posto categoria SM70 raggiungendo anche la ragguardevole cifra di 350 Maratone.

I due maratoneti hanno tagliato il traguardo della 16ª tappa accompagnati dal Presidente del Gruppo Sportivo APT Luca MORICONI e dall’entusiasmante tifo di molti podisti del gruppo che hanno dato quella spinta in più che ha permesso loro di concludere le gare.