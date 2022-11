Crede che lui abbia una relazione con la ex, prende a calci la sua auto e rompe il parabrezza di quella della fidanzata

MONTECASTRILLI – I carabinieri della Stazione di Montecastrilli hanno denunciato a piede libero un 37enne di Acquasparta, che attualmente si trova in regime di detenzione per altra causa presso la Casa Circondariale di Terni, per un “danneggiamento continuato” (aggravato dall’aver commesso il fatto per futili motivi) ai danni di una coppia di 30enni di Montecastrilli.

I militari hanno accertato che l’uomo, con più azioni, prima avrebbe danneggiato infrangendolo il parabrezza della vettura di proprietà della ragazza mentre era parcheggiata per strada e, successivamente, avrebbe preso a a calci il portone dell’abitazione del ragazzo.

I comportamenti criminosi sarebbero riconducibili alla convinzione del denunciato che il ragazzo avesse intrattenuto una relazione amorosa con la sua ex fidanzata.

Sempre i carabinieri della Stazione di Montecastrilli hanno denunciato un uomo 64enne e una donna 59enne, entrambi romani, per appropriazione indebita. I due indagati nell’estate del 2021 avevano ottenuto in comodato d’uso gratuito un’autovettura, di proprietà del titolare di un’autocarrozzeria del posto, senza mai restituirla al legittimo proprietario nonostante i suoi diversi solleciti.

Dopo diversi interventi del denunciante, i due hanno interrotto ogni contatto con la vittima che, oltre a non avere più nella sua disponibilità l’auto, ha continuato a ricevere numerose contravvenzioni per infrazioni al codice della strada elevate durante questo lasso di tempo.