Covid, un nuovo caso su oltre 4000 tamponi e un ricovero in più

Un nuovo caso di positività al covid registrato in Umbria nelle ultime 24 ore su 4106 tamponi analizzati, 26 i guariti mentre gli attuali positivi continuano a scendere e sono a quota 647, 27 in meno di ieri. E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria.

Per quanto riguarda i decessi, nessun nuovo morto per il Covid è stato registrato in Umbria nell’ultimo giorno. Lo ha precisato la Regione spiegando che nei dati relativi all’aggiornamento epidemiologico del 6 luglio riportati sul sito dedicato, sono registrati due decessi da attribuire ad un allineamento delle banche dati anagrafici e quindi riferibili ai mesi precedenti.

Per quanto riguarda i ricoveri, oggi sono 13, uno in più di ieri, di cui nessuno in terapia intensiva. Sul fronte dei vaccini, questa mattina alle 8,30 risultano somministrate 795.248 dosi, 8.372 in più di ieri, pari all’87,8% delle disponibili.