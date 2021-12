Covid: fine quarantena, test antigenici presso medici di famiglia e pediatri

A partire da domani, venerdì 31 dicembre, sulla base degli accordi già sottoscritti tra la Regione e i rappresentanti dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, i soggetti contatti di caso positivo al Covid-19 già presi in carico dalla Asl, potranno effettuare i test antigenici di fine quarantena anche presso il loro medico o pediatra di riferimento.

E’ quanto riferisce il Commissario per l’emergenza Covid della Regione Umbria, Massimo D’Angelo. I test vanno eseguiti dopo almeno 7 giorni di quarantena, nel caso il soggetto risulti vaccinato con ciclo completo, e dopo 10 giorni nel caso di soggetto non vaccinato. Sarà poi il medico o pediatra a provvedere alla registrazione nel sistema Tessera Sanitaria e in maniera automatica l’esito sarà trasferito alla Asl di competenza. Il risultato negativo del test determinerà la fine della quarantena, senza ulteriori comunicazioni da parte della Asl. A tal fine le Asl stanno distribuendo circa 18.000 tamponi ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta.