Covid: terzo giorno consecutivo senza decessi, 1024 gli attuali positivi

Terzo giorno consecutivo senza nuovi decessi Covid mentre sono 21 i nuovi casi positività in Umbria su 5.076 tamponi presi in esame. I guariti, nello stesso arco temporale, sono 10 mentre gli attuali positivi 1024, 11 in più di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria. Sul fronte ospedaliero i ricoveri restano fermi a 46 di cui 5 in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i vaccini, questa mattina alle 8.30 risultavano somministrate 628.605 dosi, 5.313 in più di ieri, pari al 94,4% delle dosi disponibili.