Covid, stabili i ricoveri mentre oltre il 55% ha completato il ciclo vaccinale

Sono 7 i nuovi casi di positività al covid in Umbria registrati nelle ultime 24 ore su 914 tamponi, altrettanti sono i guariti mentre gli attuali positivi sono stabili a 1.112. E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria. Invariato anche il numero dei decessi così come i ricoveri che sono 13 di cui 2 in terapia intensiva.

Sul fronte dei vaccini, alle 8.30 di oggi risultano somministrate 959.546 dosi, 7.387 in più di ieri mentre 429.920 persone, pari al 55,74% sul totale degli aventi diritto, hanno completato il ciclo vaccinale. In 547.422, il 70,99%, invece ha ricevuto la prima dose.