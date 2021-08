Covid: scendono gli attuali positivi ma crescono i ricoveri

Sono 104 i nuovi casi di positività al covid 19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore su 5395 tamponi presi in esame, i guariti sono 123 mentre gli attuali positivi 2086, 19 meno di ieri. E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria.

Il numero dei decessi è fermo a 1426 mentre salgono i ricoveri. Questa mattina erano 53, 7 in più di ieri, di cui 4 in terapia intensiva.

Sul fronte delle vaccinazioni, questa mattina alle 8 risultano somministrate 1.122.342 dosi, 4757 più di ieri, mentre il 67,28 degli aventi diritto ha completato il ciclo vaccinale e l’80,72% ha ricevuto la prima dose.