Covid, ricoveri in calo, 9 nuovi casi e 54 guariti. In un giorno oltre 11mila vaccinazioni

Sono 9 i nuovi casi di positività al covid in Umbria su 3368 tamponi presi in esame, i guariti sono 54 mentre gli attuali positivi scendono a 836, 45 in meno di ieri. E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria.

Per fortuna non si registrano altri decessi, con il totale che resta fermo a 1.419. Sul fronte ospedaliero continua la discesa dei ricoveri: questa mattina erano 23, due meno di ieri, di cui 2 (invariato) in terapia intensiva.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, questa mattina alle 8.30 risultavano somministrate 690.589 dosi di vaccino in Umbria, 11.095 in più di ieri, pari al 94,41% di quelle disponibili. Intanto, dai dati aggiornati a oggi, il 63,23 per cento degli umbri ha ricevuto la prima dose di vaccino: si tratta di 487.466 persone.