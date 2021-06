Covid: primo giorno senza nuovi casi dopo mesi, 14 guariti, stabili i ricoveri

Nessun nuovo caso di Covid in Umbria nell’ultimo giorno a fronte di 700 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, i guariti sono 14 mentre gli attuali positivi 777, 14 in meno di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria. Per il quinto giorno consecutivo, inoltre, non si registrano decessi fermi così a 1419 totali.

Sul fronte ospedaliero, i ricoveri restano invariati a 21, di cui 3 in terapia intensiva mentre per le vaccinazioni, questa mattina alle ore 8.30 risultano somministrate 727.954 dosi in Umbria, 7.575 più di ieri.