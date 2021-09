Covid, per gli under 12 da domani test gratuiti in farmacia

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, i bambini da 0 a 11 anni da domani, 10 settembre, potranno avvalersi gratuitamente di test diagnostici antigenici rapidi presso le farmacie aderenti pubbliche e private dell’Umbria. E’ quanto stabilito dagli assessorati regionali all’istruzione e alla salute con l’obiettivo di promuovere, fin da subito, una campagna di screening preventivo per garantire la massima sicurezza possibile nell’ambiente scolastico.

La decisione, assunta sulla base del parere espresso dal Comitato scientifico dell’Umbria, – affermano all’assessorato all’istruzione – si propone di mettere in campo ulteriori misure di contrasto alla pandemia, tanto più con la ripresa delle attività didattiche in presenza. Prosegue quindi anche per l’anno scolastico 2021-2022 l’attività di testing avviata nelle scuole umbre lo scorso anno.

Per la prima fase del Programma, che potrà subire modifiche tenendo conto dell’evoluzione epidemiologica e delle disposizioni nazionali, l’assessorato all’istruzione ha stanziato 500 mila euro a valere sul Fondo sociale europeo.