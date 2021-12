Covid, Omicron è arrivata in Umbria. Oggi 677 nuovi casi e 236 guariti

Sono 677 i nuovi casi di positività al covid-19 in Umbria registrati su 16.968 tamponi presi in esame nelle ultime 24 ore; i guariti sono 236 mentre gli attuali positivi sono 4571, 441 più di ieri. Stabile il numero dei decessi, fermo a 1.499.

I ricoveri invece sono 67, 2 più di ieri di cui 8 in terapia intensiva. Sul fronte dei vaccini, questa mattina alle 8 risultano somministrate 1.350.202 dosi (1.290 più di ieri), 694.774 persone (522 più di ieri), pari all’80,58% della popolazione avente diritto, ha completato il ciclo vaccinale mentre in 704.469 (589 più di ieri) pari all’81,73% della popolazione avente diritto, hanno ricevuto la prima dose e 229.962 soggetti (7.017 più di ieri) la terza dose.

La variante Omicron

Su 66 tamponi positivi al Covid sequenziati in Umbria, 20 sono risultati riconducibili ad omicron.

“Stiamo potenziando ulteriormente il pressing e le verifiche rispetto alla varianti – ha detto oggi l’assessore alla sanità Coletto nel corso della conferenza stampa di fine anno della giunta regionale – ma confermo che omicron è arrivata anche in Umbria”.



Coletto ha anche annunciato che, sempre relativamente alla pandemia, in via precauzionale, sono in revisione i posti letto nelle strutture ospedaliere umbre. “Le terapie intensive sono 16 – ha spiegato – e per ora rimangono tali, anche perché l’occupazione ad oggi (22 dicembre – ndr) è di otto posti letto.



Per l’area medica la disponibilità odierna è di 90, ma la amplificheremo a 120 ed aumenteremo anche le semintensive da 13 a 17″. Questo, ha detto ancora l’assessore alla Salute, “non è né più né meno il piano di emergenza della scorsa primavera, che viene semplicemente riattivato in considerazione del fatto che è già pronto e operativo”