Covid: oltre 3100 nuovi casi in Umbria, mai così tanti in un solo giorno

Sono 3.171 i nuovi casi di positività Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Umbria su 23.182 tamponi presi in esame. Mai così tanti in un solo giorno. I guariti sono 250 mentre gli attuali positivi sono 14011, 2920 più di ieri. Purtroppo si registra un altro decesso nel territorio di Perugia di persona positiva al virus, che porta il totale a 1.503.

I ricoveri sono 122, 10 più di ieri di cui 8, dato invariato in terapia intensiva. Sul fronte delle vaccinazioni questa mattina alle 8 risultavano somministrate 1.356.869 dosi, 1.617 più di ieri. Intanto 697.745 persone (705 più di ieri), pari all’80,92% della popolazione avente diritto, hanno completato il ciclo vaccinale, 707.605 soggetti (+757) hanno ricevuto la prima dose e in 264.379 (+7.759), pari al 30,8% della popolazione avente diritto, ha avuto la terza dose.

Il report settimanale

La curva epidemica in Umbria, come pure la media mobile a 7 giorni, mostra un forte trend in aumento rispetto alle settimane precedenti. L’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 29 dicembre è pari a 1.208, valore più alto registrato nel corso di tutta la pandemia da SARS COV 2. È quanto risulta dal report elaborato dal Nucleo epidemiologico della Regione Umbria, aggiornato ad oggi.

L’Umbria raggiunge valori superiori rispetto alla media nazionale, mostrando nella giornata odierna l’incremento di incidenza giornaliera più elevato fra tutte le regioni.

Anche l’RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni registra un forte incremento attestandosi ad un valore di 3,94. L’andamento regionale dell’incidenza settimanale mobile per classi di età mostra un incremento per tutte le età e in particolare evidenzia tassi superiori alla media regionale tra i 6 e i 44 anni, raggiungendo valori superiori a 2000 casi per 100.000 abitanti nelle classi di età 14 – 24 anni.

Tutti i Distretti sanitari presentano incidenza superiore a 200 casi per 100.000 abitanti; il Distretto con l’incidenza più elevata è quello Perugino, con 833 casi per 100.000 abitanti.

Si conferma un aumento nell’impegno ospedaliero regionale (al 28 dicembre 122 ricoveri di cui 8 in terapia intensiva); nella settimana 20-26 dicembre si registrano 3 decessi.