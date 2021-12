Covid: nuovo record di casi in un giorno solo, i nuovi positivi balzano a 17.052

Sono 3.328 i nuovi casi di positività al Covid-19 in Umbria su 23.917 tamponi presi in esame nelle ultime 24 ore; i guariti sono 287 mentre gli attuali positivi salgono a 17.052, 3041 più di ieri.

I decessi sono stabili a 1.503 mentre i ricoveri sono 130, 8 più di ieri di cui 8 in terapia intensiva. Sul fronte delle vaccinazioni questa mattina alle 8 risultavano somministrate 1.358.590 dosi (1.721 più di ieri). 698.450 persone (705 più di ieri) hanno completato il ciclo vaccinale; prima dose invece per 708.464 (859 più di ieri) e terza dose per 272.372 soggetti (7.993 più di ieri), pari al 31,74% della popolazione avente diritto.