Covid, mascherine all’aperto anche a Perugia e ad Amelia

Mascherine obbligatorie all’aperto anche a Perugia. Il sindaco Andrea Romizi – si apprende in Comune – ha firmato l’ordinanza che sarà valida a partire dal prossimo 18 dicembre, per tutto il periodo natalizio, fino al 6 gennaio.

L’obbligo sarà limitato ai giorni festivi e prefestivi, dalle ore 14 alle 24 e nel solo centro storico della città. In Umbria, al momento, provvedimenti analoghi sono stati adottati a Foligno, Spoleto, Nocera, Bevagna e Amelia.

E da oggi mascherino all’aperto anche ad Amelia, primo Comune tra i più grandi della provincia di Terni ad introdurre il provvedimento, in vigore per ora fino alle 24 di domenica 19 dicembre in tutto il territorio comunale, anche le frazioni.

A firmare la relativa ordinanza è stata la sindaca, Laura Pernazza, anche sulla base dell’aumento dei contagi registrati.



“L’ordinanza è chiaramente una misura di prevenzione – spiega la sindaca – per cercare di evitare ulteriormente il diffondersi del contagio e tenere sotto osservazione anche il tempo libero dei ragazzi”. La maggior parte delle positività riscontrate sono state infatti registrate in ambito scolastico e quindi familiare, ma anche in attività sportive e di catechismo. “I contagiati sono per la maggior parte giovani e persone non vaccinate” spiega ancora Pernazza.

Lunedì è in programma un Comitato tecnico scientifico in cui si decideranno, sulla base degli aggiornamenti, eventuali nuove misure. Di “trend in crescita meritevole di grande attenzione” parla anche Giorgio Sensini, direttore del distretto sanitario di Narni-Amelia dell’Usl Umbria 2. Su circa 300 tamponi analizzati nei giorni scorsi e riconducibili al distretto, 31 hanno dato esito positivo (oltre il 10%) e tra questi circa 24 sono riconducibili nello specifico al territorio di Amelia.