Covid, il virus allenta la morsa: oltre 5mila guariti e poco meno di 2mila nuovi casi

Sono 1.958 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 17.020 tamponi presi in esame; i guariti sono 5.692, mentre gli attuali positivi scendono a 31.182, 3.737 meno di ieri.

Purtroppo di registrano altri 3 decessi di persone positive al virus a Città della Pieve, Foligno e Magione, per un totale che sale a 1.557.

I ricoveri sono in aumento: oggi sono 236 (20 più di ieri) di cui 12 (invariato) in terapia intensiva. Per quanto riguarda le vaccinazioni questa mattina alle 8 risultavano somministrate 1.383.115 dosi (+2.083); 709.082 persone (+699) ha completato il ciclo vaccinale, in 719.279 (+1.033) ha ricevuto la prima dose e in 376.512 (+9.368), pari al 43,91% della popolazione avente diritto, la terza dose.