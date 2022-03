Covid: i nuovi casi eguagliano i guariti, stabili le terapie intensive, 4 i decessi

Sono 1.926 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Umbria su 10.637 tamponi presi in esame; i guariti sono 1927 mentre gli attuali positivi 21.551 (-5). Purtroppo si registrano altri 4 decessi di persone positive al virus ad Assisi, Bastia Umbra, Bettona e Città di Castello, per un totale che sale a 1.786.

I ricoveri sono 204 (+1) di cui 4 (invariato) in terapia intensiva. Sul fronte delle vaccinazioni alle 8.00 di questa mattina risultano somministrate 2.018.897 dosi di vaccino in Umbria; 741.161 soggetti hanno ricevuto la prima dose; 553.961 soggetti la terza dose mentre 745.988 persone hanno completato il ciclo vaccinale.