Covid: gli attuali positivi tornano a scendere, 1690 i nuovi casi e 2185 i guariti, 2 i decessi

Sono 1.690 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 10.280 tamponi presi in esame; i guariti sono 2.185 mentre gli attuali positivi sono 21.054 (-497). Purtroppo si registrano i decessi di due persone positive al virus, a Fossato di Vico e fuori regione, per un totale che sale a 1.788.

I ricoveri sono 203 (-1) di cui 4 (invariato) in terapia intensiva. Per quanto riguarda le vaccinazioni alle 8.00 di oggi risultano somministrate 2.019.684 dosi di vaccino in Umbria, 741.195 soggetti hanno ricevuto la prima dose, 746.089 persone hanno completato il ciclo vaccinale mentre 554.324 soggetti, pari al 64,41% della popolazione avente diritto, hanno ricevuto la terza dose.