Sono 1138 i nuovi casi di positività al Covid 19 in Umbria nelle ultime 24 ore e 1.836 i guariti. Gli attuali è positivi invece scendono a 14.512 (-707). Nello stesso arco temporale purtroppo di registra un decesso per un totale che sale a 1.825. Per quanto riguarda i ricoveri oggi sono 284 (+2), di cui 192 (-5) in area medica Covid, 86 (+8) in altri reparti ospedalieri e 6 in terapia intensiva (-1).