Covid: gli attuali positivi scendono sotto 1300, due decessi nel Ternano

Sono 91 i nuovi casi di positività al covid-19 registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 5573 tamponi presi in esame; i guariti sono 149 mentre gli attuali positivi 1293, 60 meno di ieri. E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria.

Purtroppo si registrano due decessi a Orvieto e Terni per un totale che sale di 1441. Scendono invece i ricoveri: questa mattina erano 48, 5 meno di ieri, di cui 7, dato invariato in terapia intensiva.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, questa mattina alle 8 risultavano somministrate 1.226.765 dosi di vaccino, 2775 più di ieri, e 588.790 persone, 2337 più di ieri, pari al 76,22% sul totale degli aventi diritto aveva completato il ciclo vaccinale mentre in 658.482 soggetti, 441 più di ieri, ha ricevuto la prima dose.