Covid: gli attuali positivi continuano a crescere, 78 i nuovi casi, 23 i guariti

Non si ferma in Umbria l’aumento degli attualmente positivi al Covid, ora 1.173, 55 in più di ieri. Oggi sono 78 i nuovi casi registrati in Umbria su 11.294 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, 23 i guariti.

Stabile il numero dei decessi, fermo a 1.464 mentre in ricoveri salgano a 43, 2 più di ieri, ma restano invariati quelli in terapia intensiva, fermi a 6.

Sul fronte delle vaccinazioni, questa mattina alle 8 risultavano somministrate 1.304.539 dosi (942 più di ieri), e 669.303 persone (741 più di ieri), pari all’82,92% della popolazione avente diritto, aveva completato il ciclo vaccinale mentre 687.584 (228 più di ieri) avevano ricevuto la prima dose. Terza dose è stata somministrata invece a 40.772 persone (+1.758), pari al 5,08% della popolazione avente diritto.