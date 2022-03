Covid, dall’8 marzo al via la campagna di vaccinazione nei comuni distanti dai punti vaccinali

Inizierà il prossimo 8 marzo la campagna di vaccinazione straordinaria organizzata dalla Regione Umbria e dalla Struttura commissariale nazionale, che ha come obiettivo quello di raggiungere, direttamente nei comuni di residenza, i cittadini che non hanno ancora aderito alla vaccinazione o che non hanno completato il ciclo vaccinale: lo comunicano il Commissario nazionale per l’emergenza coronavirus, Gen. Francesco Paolo Figliuolo e la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

“Abbiamo promosso questa ulteriore iniziativa di reclutamento dei cittadini che fino a oggi non si sono vaccinati o non hanno effettuato il ciclo completo – continua la Presidente Tesei – per assicurare la massima efficacia alla strategia vaccinale della Regione Umbria, che ha comunque fornito degli ottimi risultati con oltre l’85% della popolazione vaccinata ed una situazione dei posti letto ospedalieri occupati, stabilmente sotto controllo. Tutto ciò è stato possibile anche grazie alla sensibilità dei cittadini che hanno compreso l’importanza della vaccinazione nonché grazie all’enorme lavoro prestato da tutti gli operatori coinvolti in un piano vaccinale articolato e capillare che ha visto la partecipazione dei distretti sanitari, degli ospedali, dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli infermieri, i farmacisti, la Protezione Civile, la Difesa, il Comando operativo di vertice interforze, gli operatori del volontariato e tutti gli altri soggetti che a vario titolo sono intervenuti”.

I vaccine day straordinari, frutto della collaborazione con Anci Umbria, Anci Prociv, Anci Federsanità e il Comitato Regionale Umbria della Croce Rossa, si svolgeranno in quei piccoli comuni che si trovano distanti dai punti vaccinali territoriali e che al momento hanno aderito all’iniziativa: Acquasparta, Attigliano, Bettona, Bevagna, Città della Pieve, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montefalco, Montone, Otricoli. I sindaci di altri Comuni che sono interessati all’iniziativa sono ancora in tempo per comunicare la loro adesione.

La somministrazione dei vaccini avverrà nella sede individuata da ogni Comune ma anche a domicilio di tutti quei soggetti fragili o impossibilitati a muoversi, grazie ai tre team vaccinali mobili, messi a disposizione dalla Difesa e dalla Croce Rossa.

Il calendario vaccinale è il seguente:

Attigliano: martedì 8 marzo 2022

Otricoli: mercoledì 9 marzo 2022

Acquasparta: giovedì 10 marzo 2022

Città della Pieve: martedì 8 marzo 2022

Bettona e Bevagna: mercoledì 9 marzo 2022

Gualdo Cattaneo: giovedì 10 marzo 2022

Giano dell’Umbria: sabato 12 marzo 2022

Montefalco: domenica 13 marzo 2022

Lisciano Niccone: venerdì 11 marzo 2022

Montone: sabato 12 marzo 2022

Monte Santa Maria Tiberina: domenica 13 marzo 2022