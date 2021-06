Covid: da sette giorni senza decessi, un solo paziente in terapia intensiva

Sono 8 i nuovi casi di positività al Covid in Umbria registrati nelle ultime 24 ore su 3.609 tamponi presi in esame, i guariti sono 60 mentre gli attuali positivi sono 727, 52 in meno di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria. Per il settimo giorno consecutivo, inoltre, non si registrano altri decessi con covid, per un totale che resta a 1419.

In calo i ricoveri: oggi sono 16, quattro in meno di cui ieri, di cui 1, 2 in meno di ieri, in terapia intensiva. Sul fronte dei vaccini alle 8.30 di oggi risultano somministrate 747.688 dosi, 9.980 in più di ieri, pari all’88,27% delle disponibili. Intanto 248.836 umbri, pari al 32,04% della popolazione avente diritto, ha completato il ciclo vaccinale.