Covid: balzo degli attuali positivi, stabili i ricoveri con un paziente in più in terapia intensiva

Sono 96 i nuovi casi di positività al covid-19 registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 13.967 tamponi presi in esame; i guariti sono 38 mentre si registra un balzo degli attuali positivi che sono 939, 57 in più di ieri.

Purtroppo si registra anche un ulteriore decesso di persona positiva al virus, avvenuto fuori regione, per un totale che arriva a 1.462. Sul fronte ospedaliero i ricoveri restano invariati, fermi a 41 di cui 7, uno più di ieri, in terapia intensiva

Per quanto riguarda le vaccinazioni, questa mattina alle 8 risultavano somministrate 1.300.342 dosi, 1.004 più di ieri, e 666.042 persone (789 più di ieri), pari all’82,54% della popolazione avente diritto, ha completato il ciclo vaccinale mentre in 686.550 soggetti (260 più di ieri) hanno ricevuto la prima dose.

Sono invece oltre 28 mila, 28.029 per la precisione, coloro che in Umbria hanno ricevuto la terza dose di vaccino Covid, 1.517 nell’ultimo giorno, con una copertura del 3,5 per cento dei residenti.