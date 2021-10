Covid: aumentano gli alunni contagiati, concentrati tra scuole d’infanzia e primarie

Sono passati da 14 a 36, tra il 15 e il 19 ottobre, gli alunni positivi al Covid nelle scuole umbre. Emerge dai dati aggiornati dalla Regione.

Sono concentrati tra le scuole dell’infanzia e la primaria, 32 casi complessivi, mentre due sono alle medie e altrettanti alle superiori.



Le classi in isolamento sono ora 13, tre in più, e 292, erano 207, i contatti stretti in quarantena. Rimangono però quattro i cluster individuati.

In aumento anche il personale positivo al virus. Sono infatti 11 i contagiati, dieci in più della precedente rilevazione.