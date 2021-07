Covid: altri 101 nuovi casi, due ricoveri in più e gli attuali positivi saliti a 1112

Sono 101 i nuovi casi di positività al covid-19 registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 5.037 tamponi presi in esame, i guariti sono 6 mentre gli attuali positivi al virus in Umbria sono 1.112, 95 in più di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sulla diffusione dell’epidemia in Umbria. Fermo il numero dei decessi a 1.424 in lieve crescita il numero dei ricoveri: oggi 13, 2 in più di ieri, di cui 2 (dato invariato) in terapia intensiva

Sul fronte delle vaccinazioni alle 8.30 di oggi risultano somministrate 952.159 dosi, 9.156 più di ieri, con 423.758 persone, il 54,93% sul totale dei vaccinabili, che hanno completato il ciclo mentre 546.197, il 70,83%, ha ricevuto la prima dose.