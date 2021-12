Covid: al via da domani le vaccinazioni in orario notturno grazie alla Croce Rossa

Prenderà il via da domani, mercoledì 22 dicembre, il progetto di vaccinazione in orario notturno, frutto della collaborazione tra la Regione Umbria e la Croce rossa italiana comitato regionale Umbria, che si protrarrà per tutto il periodo delle Festività, fino al 9 gennaio 2022. E’ quanto annunciano l’assessore regionale alla salute, Luca Coletto, ed il Commissario per l’emergenza coronavirus, Massimo D’Angelo.

L’iniziativa prevede la somministrazione del vaccino Moderna dalle ore 21 alle 24, presso i punti vaccinali di Solomeo (Parco della Bellezza Cucinelli), Terni (Palestra Casagrande), Città di Castello (CVA di Trestina) e Spello (Ca’ Rapillo), grazie alla disponibilità dei volontari della Croce rossa regionale ed all’attivazione dei Corpi Ausiliari con l’impiego del personale medico del Corpo militare volontario ed infermieristico, con il Corpo delle infermiere volontarie che agiranno in integrazione con gli operatori dei distretti sanitari. Gli accessi avverranno tramite prenotazione attraverso il portale web, in farmacia o su SanitApp.

L’Assessore regionale alla salute e alle politiche sociali Luca Coletto e il Commissario per l’emergenza coronavirus Massimo D’Angelo esprimono “soddisfazione per la fruttuosa e duratura collaborazione con la Croce Rossa guidata dal Presidente Paolo Scura” e ringraziano tutto il personale coinvolto a vario titolo che “ancora una volta sta dimostrando uno straordinario impegno nella lotta al Covid”