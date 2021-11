Covid: 99 nuovi casi e 70 guariti, in calo la curva epidemica

Sono 99 i nuovi casi di positività al covid registrai in Umbria nelle ultime 24 ore su 10.373 tamponi presi in esame; i guariti sono 70 mentre gli attuali positivi 1241, 29 più di ieri.

Stabili i decessi fermi a 1.465 mentre i ricoveri sono 46, uno meno di ieri, di cui 7, dato invariato, in terapia intensiva. Per quanto riguarda le vaccinazioni, oggi alle 8 risultavano somministrate 1.307.110 dosi di vaccino (897 più di ieri) e 671.341 persone (713 più di ieri), pari all’83,16% della popolazione avente diritto ha completato il ciclo vaccinale mentre in 688.201 (213 più di ieri) hanno ricevuto la prima dose. Terza dose invece per 45.348 persone (2.019 più di ieri), pari al 5,65% della popolazione avente diritto.

Intanto la Regione, sulla base del consueto report settimanale del nucleo epidemiologico regionale, segnala che la curva epidemica “mostra un trend in leggera diminuzione rispetto alla settimana precedente. L’incidenza settimanale mobile è in discesa, con valori al 02 novembre pari a 47 casi per 100 mila abitanti. Anche l’RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni, si attesta ad un valore di 0,72. I grafici relativi all’incidenza settimanale mobile, per classi d’età, confermano una maggiore distribuzione di casi tra 0 -13 anni. Sono 5 i distretti sanitari che superano i 50 casi su 100.000 abitanti (Assisi, Foligno, Media Valle del Tevere, Narni Amelia e Valnerina)».

“I dati, così come è stato evidenziato nel corso della riunione del Cts regionale – ha spiegato l’assessore alla Salute, Luca Coletto – pur evidenziando una lieve diminuzione della circolazione virale, non consentono il minimo calo di attenzione da parte delle istituzioni e dei cittadini. Per quanto riguarda i comportamenti individuali, oltre al rispetto delle misure di prevenzione (uso della mascherina, distanziamento e igiene delle mani) è indispensabile che tutti i cittadini prestino attenzione ad eventuali sintomi simil-influenzali, alla comparsa dei quali, dovranno rivolgersi esclusivamente al proprio medico curante, evitando di recarsi presso una farmacia o un laboratorio per effettuare il tampone”.

“La vaccinazione – conclude Coletto – rimane lo strumento fondamentale per combattere la pandemia e su questo versante i dati forniti dal report odierno di GIMBE dimostrano l’efficacia della strategia dell’Umbria che si pone al secondo posto tra le regioni italiane per tasso di copertura delle dosi addizionali verso i soggetti immunocompromessi, con il 91,8% e la quinta regione per tasso di copertura delle dosi booster verso over 80, operatori sanitari e ospiti delle strutture residenziali, con il 34,9%. Un ulteriore motivo di soddisfazione giunge inoltre dal piano per il monitoraggio nelle scuole sentinella, mediante test salivare molecolare, per il quale registriamo un’altissima adesione, con grande collaborazione dei genitori e dei dirigenti scolastici. Allo stato attuale, su 800 test eseguiti, sono risultati solamente 2 i casi positivi”.