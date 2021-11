Covid: 96 nuovi casi e 84 guariti, stabili i ricoveri

Sono 96 i nuovi casi di positività al covid in Umbria su 9630 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore; i guariti sono 84 mentre gli attuali positivi 1565, 12 più di ieri.

Stabile il numero dei decessi fermi a 1474 mentre così come i ricoveri: 45 di cui 6, uno più di ieri, in terapia intensiva. Per quanto riguarda le vaccinazioni, questa mattina alle 8 risultavano somministrate 1.316.885 dosi, 667 più di ieri, 678.736 persone (445 più di ieri), pari all’84,03% della popolazione avente diritto, ha completato il ciclo vaccinale mentre in 690.947 soggetti (286 più di ieri) hanno ricevuto la prima dose e 66.617 (1.794 più di ieri), pari al 8,27% della popolazione avente diritto, la terza.