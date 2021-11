Covid: 96 nuovi casi, 67 guariti, un decesso, gli attuali positivi sono 1474

Sono 96 i nuovi casi di positività al covid accertati in Umbria su 9.634 tamponi presi in esame nelle ultime 24 ore; i guariti sono 67 mentre gli attuali positivi sono 1474, 28 più di ieri.

Purtroppo si registra un altro decesso a Spello che porta il totale a 1.472. In risalita anche i ricoveri: oggi sono 44, 4 più di ieri di cui 6, dato invariato, in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i vaccini, alle 8 di oggi risultavano somministrate 1.313.297 dosi di vaccino in Umbria (850 più di ieri) e 676.133 persone (687 più di ieri), pari all’83,73% della popolazione avente diritto, ha completato il ciclo vaccinale. In 689.821 soggetti (194 più di ieri) hanno ricevuto la prima dose e 59.038 soggetti (1.810 più di ieri), pari al 7,34% della popolazione avente diritto, la terza dose.