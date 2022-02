Covid: 876 nuovi casi, 921 guariti, ricoveri ancora in discesa

Sono 876 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 7.836 tamponi presi in esame; i guariti sono 921 mentre gli attuali positivi al virus in Umbria sono 10.282 (-45).

I decessi sono stabili a 1.725 mentre i ricoveri sono 159 (-5) di cui 7 (+1) in terapia intensiva. Per quanto riguarda le vaccinazioni, questa mattina alle 8 risultano somministrate 1.994.929 dosi di vaccino in Umbria (+1.450); 740.228 persone (+481) ha completato il ciclo vaccinale mentre 739.702 soggetti (+72) hanno ricevuto la prima dose e 539.862 soggetti (+822), pari al 62,82% della popolazione avente diritto, la terza dose.