Covid: 83 nuovi casi, 41 guariti, migliorano i dati dei contagi nelle scuole

Sono 83 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Umbria nelle ultime 24 ore su 13.444 tamponi presi in esame; i guariti sono 41 mentre gli attuali positivi sono 1212, 41 più di ieri.

Purtroppo si registra un altro decesso nel territorio di Foligno, per un totale che sale a 1.465. I ricoveri sono 47, uno meno di ieri di cui 7, dato invariato, in terapia intensiva.

Sul fronte delle vaccinazioni, questa mattina alle 8 risultavano somministrate 1.306.213 dosi (829 più di ieri mentre 670.628 persone (629 più di ieri), hanno completato il ciclo vaccinale e in 687.988 (226 più di ieri) hanno ricevuto la prima dose. Sono invece 43.329 (1.711 più di ieri) le persone che hanno ricevuto la terza dose, pari al 5,4% della popolazione avente diritto.

Intanto si registra un netto miglioramento per i dati relativi alla situazione dei contagi Covid nelle scuole dell’Umbria negli ultimi giorni.

In base al quadro aggiornato dalla Regione, al 2 novembre gli alunni positivi sono infatti 21 rispetto ai 44 del 29 ottobre.

Scendono poi a 15 da 27 le classi in isolamento e a 326 da 580 i contatti stretti in quarantena. I cluster individuati sono ora 7 rispetto ai 21 precedenti.

In calo a due da otto i casi di positività tra il personale scolastico.