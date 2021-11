Covid: 80 nuovi casi e 67 guariti. Per gli epidemiologi la curva è in leggera discesa

Sono 80 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Umbria su 10.916 tamponi presi in esame; i guariti sono 67 mentre gli attuali positivi sono 1576, 11 più di ieri. Purtroppo si registrano anche due decessi di persone positive al covid ad Assisi e Magione, che portano il totale a 1476.

In lieve salita anche i ricoveri: oggi sono 47, 2 più di ieri, di cui 7, uno più di ieri, in terapia intensiva. Sul fronte della vaccinazioni, questa mattina alle 8, risultavano somministrate 1.317.485 dosi (600 più di ieri) mentre 679.102 persone (366 più di ieri), pari all’84,07% della popolazione avente diritto, ha completato il ciclo vaccinale. 691.188 soggetti, 241 più di ieri sono, pari all’85,60% della popolazione avente diritto, sono coloro che hanno ricevuto la prima dose e 68.743 soggetti (2.126 più di ieri), pari al 8,53% della popolazione avente diritto, la terza.

Secondo i dati elaborati settimanalmente dal Nucleo epidemiologico regionale, la curva epidemica relativa al Covid, come pure la media mobile a sette giorni, in Umbria mostrano un andamento in leggera diminuzione rispetto alla settimana precedente.

L’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 16 novembre è pari a 60 casi.

Dallo studio emerge che anche l’RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a sette giorni, si attesta ad un valore di 0,85 in discesa rispetto alla settimana precedente.